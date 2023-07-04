"700 bin Ukraynalı çocuk bize sığındı"

Telegram üzerinden paylaşım yapan Karasin, "Son yıllarda 700 bin çocuk, Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden ve bombardımandan kaçarak bize sığındı" ifadesini kullandı.

Kiev, çok sayıda çocuğun Rus güçlerince yasa dışı yollardan kaçırıldığını kaydederken ABD, binlerce Ukraynalı çocuğun zorla evlerinden uzaklaştırıldığını belirtiyor.

Ukrayna kaynakları, aralarında dört aylık bebekten 17 yaşındakilere kadar binlerce çocuğunun Rusya topraklarında alıkonulduğunu kaydediyor.

Bazı kaynaklar ise Ukrayna'dan zorla ülke dışına çıkarılan çocuk sayısının 700 binin de üzerinde olduğunu gösteren raporlar yayınlıyor.

Ülkesinin bazı Avrupa ülkelerinin aksine çocuklara özenli ve oldukça sıcak davrandığını iddia eden Karasin, "çocukların büyük kısmının aileleriyle, yetimhanelerdeki çocukların ise öğretmenleriyle birlikte" kaldığını aktardı.

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Temmuz 2022'de bir araştırma yayınlayan ABD, Rusya'nın 260 bin çocuğu "zorla sınır dışı ettiği" tahmininde bulunmuştu.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı ise 19 bin 492 Ukraynalı çocuğun şu ana kadar (kayda girmiş) yasa dışı olarak sınır dışı edilmiş sayıldığını bildirdi.

AP ajansının mart ayında yaptığı bir araştırma haberinde, Rusya'nın Ukraynalı çocukları evlat edinmek isteyen 'uygun' Rus aileler için bir kayıt sistemi oluşturduğunu ortaya çıkarmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, mart ayında Rusya lideri Vladimir Putin ile Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova Belova hakkında Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılmasına ilişkin yakalama kararı çıkarmıştı.

UCM’den yapılan açıklamada Putin'in çocukların yasa dışı sınır dışı edilmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya Federasyonu'na yasa dışı olarak nakledilmesinden sorumlu tutulduğu bildirilmişti.

Kaynak: Euronews