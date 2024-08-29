70 yıllık dev şirket iflas etti! Herkesin bildiği marka tarihe karışıyor

Uzun yıllardır sektörde tanınan Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Döviz kurlarındaki istikrarsızlık ve nakit akışı sorunları, şirketlerin mali durumlarını zora sokarak iflaslarına yol açıyor. Tamtad’ın iflası, bu ekonomik koşulların firmalar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

MALİYETLER ARTTI

Özellikle döviz kurundaki ani değişiklikler, şirketlerin kar marjlarını daraltırken, Türk Lirası’nın son yıllardaki değer kaybı ithalata dayalı maliyetleri artırarak firmaların finansal yükümlülüklerini yerine getirmelerini zorlaştırıyor. Tamtad gibi köklü şirketler de bu zorlu ekonomik şartlar altında ayakta kalmakta zorlanıyor.

İFLASI KESİNLEŞTİ

Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 7 Aralık 2023 tarihli kararı ile Tamtad’ın iflası kesinleşti. Kürdüllü Mahallesi’nde yer alan Tamtad Küme Evleri’nde faaliyet gösteren şirketin iflas süreci, bu mahkeme kararı doğrultusunda ilerliyor.

ALACAKLILARIN BEKLEDİĞİ TARİH

İflas sürecinde, alacaklılar için kritik bir adım olan ikinci toplantı, 18 Eylül 2024 tarihinde Tire İflas Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Bu toplantıya, alacakları kabul edilen veya reddedilen ancak dava açan alacaklılar katılabilecek. Toplantıya katılmak isteyen alacaklıların, belirtilen tarihte bizzat veya vekilleri aracılığıyla hazır bulunmaları büyük önem taşıyor. Bu toplantı, alacaklıların haklarını korumaları ve süreci yakından takip etmeleri açısından hayati bir fırsat sunuyor.

Bu iflas süreci, Tamtad’ın mirası ve alacaklıların alacaklarını tahsil edebilme şansı açısından belirleyici olacak.