  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten görülmemiş karşılama!
Yerel

70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten görülmemiş karşılama!

Maltepe'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, telefonda aradıkları 70 yaşındaki E.G.'ye dolandırıcılık suçuna adının karıştığını söyleyerek, 10 bin dolarını kendilerine vermelerini istedi. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, parayı almak için eve gelen şüpheli Mehmet U.'yu kıskıvrak yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:41:00 -
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten görülmemiş karşılama!

28 Ekim Perşembe günü Maltepe'de meydana gelen olayda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, ev telefonundan aradıkları E.G.'ye "Adınız bir dolandırıcılık suçuna karıştı" dedi. Polis ve savcıyla konuştuğunu düşünen kadın da bankada 10 bin doları olduğunu şüphelilere söyledi. Şüpheliler de E.G.'den tüm parasını kendilerine vermesini istedi. Durumdan şüphelenen E.G. de evden çıkamayacak durumda olduğunu ve paraları elden teslim edeceğini kendisini arayanlara söyledi.

Sivil polisler 5 saat boyunca şüpheliyi bekledi

E.G. de telefonu kapatır kapatmaz polis merkezine giderek durumu anlattı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Sivil polisler, kadının oturduğu apartmana gitti. Polislerden biri, apartman görevlisi kılığına girerken, diğerleri de kadının evinde şüphelinin gelmesini yaklaşık 5 saat bekledi.

"Kahvaltını yap ama telefonu kapatma"

Şüpheliler, sabit hattan kadını tekrar aradı ve telefonu kapatmamasını söyledi. Ardından şüpheliler kadının parmak izinin çıkmaması için de 10 bin dolar olan poşeti buzdolabında bekletmesini istedi. Şüpheliler, 4 saat boyunca telefonla konuştukları kadına telefonu kapatmamasını talep ederken, kendini savcı olarak tanıtan şüpheli de kadına "Biraz dinlen, kahvaltını yap ama telefonu kapatma" dedi. Saatler sonra bir şüpheli, taksiden inerek kadının yaşadığı apartmana girdi. Apartman görevlisi kılığındaki sivil polis ise şüpheliyi anbean takip etti.

Polisler kıskıvrak yakaladı

Şüpheli, daire kapısını çalar çalmaz daireden çıkan polisler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet U. Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne getirildi. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...
Gündem

Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...

Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili polemik başlatacak bir yazı kaleme aldı. Ar..
Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı
Sağlık

Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Ünal, hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
Acı gerçek ortaya çıktı! Boris Johnson'un ninesi İstanbul'da bir adama satılmış
Dünya

Acı gerçek ortaya çıktı! Boris Johnson'un ninesi İstanbul'da bir adama satılmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dedesinin babaannesi Hanife Feride’nin, Rusya'nın Çerkeslere yönelik sürgününde Türkiye'ye göç ettiği v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay