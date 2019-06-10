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70 yaşındaki hasta, tümör protezi operasyonu ile sağlığına kavuştu

Yürüyememe ve diz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 70 yaşındaki Lütfiye Baydan, geçirdiği tümör protezi operasyonu ile tekrar sağlığına kavuştu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
70 yaşındaki hasta, tümör protezi operasyonu ile sağlığına kavuştu

Yürüyememe ve diz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 70 yaşındaki Lütfiye Baydan, geçirdiği tümör protezi operasyonu ile tekrar sağlığına kavuştu.


Fethi Sekin şehir Hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğine şiddetli diz ağrısı ve yürüyememe şikayetiyle 70 yaşındaki Lütfiye Baydan başvurdu. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Ömer Cihan Batur tarafından muayene edilen Baydan’ın protezlerinde gevşeme ve enfeksiyon saptandı. Daha sonra yapılan ilk operasyonla dizdeki tüm implantlar çıkarılıpantibiyotikli çimento uygulaması yapıldı. Yaklaşık 3 ay boyunca damardan ve ağızdan antibiyotik tedavisi ile enfeksiyon geriletildikten sonra ameliyat işlemi gerçekleştirildi.Baydan,dizi dondurma ameliyatı veya tümör protezioperasyonu ile sağlığına kavuştu.


Tümör protezi ameliyatının hastanelerinde ilk defa uygulandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Cihan Batur, “Hastamıza daha önce sol dizinden dış merkezde diz protezi operasyonu yapılmış. Protezlerdeki en korkulan sonuç olan enfeksiyon nedeniyle tekrar protez çıkarılmış ve revizyon protez yapılmış. Bu ameliyattan sonra da kısa süre içerinde yine enfeksiyon nedeniyle gevşeme gelişmiş.Hastamız şiddetli diz ağrısı ve yürüyememe nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde gevşeme ve enfeksiyon saptamamız üzerine cerrahi için hastamızı yatırdık. Yapılan operasyonda dizdeki tüm implantlar çıkarılıp antibiyotikli çimento uygulaması yaptık. Yaklaşık 3 ay boyunca damardan ve ağızdan antibiyotik tedavisi ile enfeksiyonu gerilettik”dedi.


Hastada çoklu cerrahilere bağlı ciddi kemik kaybı olduğundan normal protez yapma imkanı olmadığına dikkat çekenOp. Dr. Batur,”Bu yüzden artrodez yani dizi dondurma ameliyatı veya tümör protezi yapma haricinde tercihimiz kalmamıştı. Gerekli tetkikler uygulanıp ameliyat onayları alındıktan sonra Op.Dr. Ahmet Şenel ve diğer ameliyat ekibi ile birlikte başarılı bir şekilde operasyonu gerçekleştirdik. Hasta bu süreçte hiç yürümediğinden bir hafta boyunca fizyoterapistler eşliğinde egzersiz sonrası hastayı yürüteç ile mobilize ettik. Hastamız bu aşamada dizlik ve yürüteç ile günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu yapılan tümör protezi operasyonu hastanemizde ilk olarak uygulanmıştır. Protez ameliyatlarından sonra nadiren böyle büyük sorunlarla karşılaşabilmekteyiz. Gerek enfeksiyonla mücadele, gerekse yapılan operasyonların büyüklüğü ve çokluğu ciddiborlu bir mücadele gerekmektedir. Hastanemizde bu tür zorlu vakalar ekibimizin özverili çalışmalarıyla başarılı bir şekilde uygulanmaktadır"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
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