7 yaşından beri namaz kılan Meral ablamız başörtüsü teklifi için on gündür tek kelime edemedi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun “Bu nasıl ittifak: Karaduman imzaladı, CHP ve İP düşünüyor!” başlıklı yazısının konu ile ilgili bölümü aynen şöyle...

Yanlış soru mu?

“7 yaşından beri beş vakit namaz kılıyorum” diyen Meral ablamız, şimdi başörtü hakkı ile ilgili anayasal güvence teklifi için, 10 gündür tek kelime edemedi...

Ortağı CHP ise, hukukçulara inceletiyor.

Soralım Kemal beye..

“İncelemeniz kaç gün sürer?”

Daha doğrusu şöyle mi soralım:

“İncelemeniz kaç yıl sürer?”

10 gün geçti zaten..

İnceleyeceğiniz, yarım sayfalık bir değişiklik teklifi..

Onlarca hukukçunuz var..

Biri kayak tatilinde ise, diğerine sorun.

Diğeri kafa tatilinde ise, öbürüne sorun..

Ama konuyu savsaklamak istiyorsanız..

Onu da açık açık söylemeniz gerekir.

Başörtü konusunu Türkiye’nin gündemine sokan sizsiniz..

Şimdi sizin teklifinizin kanunda değil, Anayasa’da düzenlenmesi için getirilen karşı teklifine mızıkçılık yapan, yine sizsiniz..

Neyse ki, Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Cumhur İttifakı’nın başörtü ile ilgili teklifine imza attığını açıklamış..

Altılı masaya, bu imza üzerinden “bakın yine ayrı düştünüz” eleştirisi getirmek istemem.

Sonuçta Karaduman doğrusunu yapmış...

Onu da, altılı masa içinde, zor duruma düşürmek istemem..

Ama elimizi vicdanımıza koyup sakin bir şekilde düşünecek olursak..

Başörtü konusunda Cumhur İttifakı’nın teklifine, Abdülkadir Karaduman 10 günde karar verebildiği halde, CHP ile İyi Parti neyi bekliyor desek, yanlış soru mu sormuş oluruz?

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