7 yaşındaki çocuğun acı ölümü! Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği poliklinikten cenazesi çıktı

Babası tarafından 30 Aralık 2022 günü Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan serum tedavisinin ardından rahatsızlandı.

Durumu ağırlaşan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuk ertesi gün son yolculuğuna uğurlandı.

Poliklinik çalışanlarının ifadesi alındı

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından poliklinik çalışanlarının ifadesi alındı. Kamera kayıtları incelendi. Yapılan müdahale ve tedavi değerlendirildi.

Anne Nuran Zehra Kıymet, “Hukuki anlamda bir itirazda bulunduk. Soruşturma izni verilerek sorulara cevap bulunsun. Hukuk karar versin. Anne olarak benim yüreğim rahat etsin” diye konuştu.



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