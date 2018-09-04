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7 terörist daha öldürüldü

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde düzenlenen hava destekli operasyonda 7 terörist öldürüldü.

04 Eylül 2018 Salı 14:30
7 terörist daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermiyor.

Teröristlerin yuvalandığı mağaraları da bir bir imha eden Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.

SONU GÖREN TESLİM OLUYOR

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de etkisiz hale getirildiği operasyonların sıklaşmasıyla örgütten kaçış da hız kazandı.

Terör kamplarından kaçanlar, güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.

HAVA HAREKATLARI SÜRÜYOR

Mehmetçik karadan teröristleri köşeye sıkıştırırken, hava harekatlarıyla da örgüte ağır darbeler vuruluyor.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 7 terörist öldürüldü.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:30
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