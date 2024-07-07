7 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَلَمَّٓا اَنْجٰيهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّؕ يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْۙ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"(Allah) onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar!

Ey İnsanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati ...

Sonra gelişiniz bizedir, geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz."



(Yunus Suresi - 23) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:

“Allah’a mahsus işaretler, deliller üzerinde hile yapmak” çeşitli şekillerde olmaktadır; âyette zikredildiği gibi “Allah müşrikleri lutuf olarak bir sıkıntıdan kurtardığı, böylece onlara varlık ve birliğinin işaretini verdiği halde bu lutfun putlardan geldiğini ifade etmek, sıkıştıklarında Allah’a sığınıp bir daha kötülük yapmayacaklarına söz verdikleri halde O’nun lutfuyla selâmete çıkınca yine haksızlık ve günahkârlık yoluna sapmak” bunun tipik örnekleridir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 93-94





ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Kimse kimseyi fasıklıkla suçlamasın. Buna hakkı yoktur.

Kimse kimseyi küfürle de suçlamasın. Şayet küfür suçlamasında bulunur da suçlanan kişide böyle bir sıfat yoksa, bu sıfat suçlayan kimseye döner.”



Kaynak: Buharî, Edeb 44



ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNÜN SÖZÜ:









KISSADAN HİSSE:



GÜNAH HASTALIĞININ İLACI



Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri ilâç yaparken rastladığı bir hekime:



“–Ey hekim! Sende benim hastalığıma da ilâç var mı?” dedi.

Hekim:

“–Hastalığın nedir?” diye sorunca Bâyezîd Hazretleri:

“–Günah hastalığı...” cevabını verdi. Hekim ellerini iki yana açarak:

“–Ben günah hastalığının ilâcını bilmem.” dedi.

O esnâda orada bulunmakta olan meczup bir genç söze karışıp:

“–Baba, senin hastalığının ilâcını ben biliyorum.” dedi. Bâyezîd Hazretleri de sevinçle:

“–Söyle ey delikanlı!” dedi.

Halkın meczup gördüğü, ancak hakîkatte ârif biri olan genç, günah hastalığının ilâcını şöyle târif etti:

“–On dirhem tevbe kökü ile on dirhem istiğfar yaprağı al! Bunları kalp havanına koy! Tevhîd tokmağı ile döv! İnsaf eleğinden geçir! Gözyaşlarıyla yoğur! Aşk ve nedâmet fırınında pişir! Böylece oluşacak olan macundan her gün beş kaşık al; hastalığından eser kalmaz!..”

Bunları dinleyen Bâyezîd-i Bistâmî, içini çekti ve:

“–Senin gibi âriflere mecnun diyerek kendilerini akıllı sananlara eyvahlar olsun!..” dedi.