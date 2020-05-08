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Aktüel

7 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:04:57 -
7 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yerköy mahallesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi, dışarıda yakılan ateş közünün çadırın içine alınması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Tedavisi süren 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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