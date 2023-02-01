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Spor 7 siyonisti öldüren Filistinlinin posteri stadyumda dalgalandırıldı
Spor

7 siyonisti öldüren Filistinlinin posteri stadyumda dalgalandırıldı

Irak'taki futbol takımlarından Ez Zevra taraftarları Kudüs'te 7 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinlinin posterini tribünlerde dalgalandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 14:56:00 -
7 siyonisti öldüren Filistinlinin posteri stadyumda dalgalandırıldı

Irak Premier Ligi takımlarından Ez Zevra futbol kulübünün taraftarları, işgal altındaki Kudüs'te 7 Yahudi yerleşimciyi öldüren 21 yaşındaki Filistinli Hayri Elkam'ın posterini tribünlerde dalgalandırdı.

Ez Zevra futbol takımı taraftarları dün Irak Premier Ligi'nde birinci sırada yer alan El Kuva el Ceviye takımı ile oynanan maçta, Kudüs'te 7 Yahudi yerleşimciyi öldürdükten sonra İsrail güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Hayri Elkam'ın posteri açıldı

Hayri Elkam isimli Filistinli, 27 Ocak'ta İsrail işgali altındaki Kudüs'te tabancısyla gerçekleştirdiği saldırıda 7 Yahudi yerleşimciyi öldürmüştü.

Kaynak: Mepa News

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