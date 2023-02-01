7 siyonisti öldüren Filistinlinin posteri stadyumda dalgalandırıldı
Irak'taki futbol takımlarından Ez Zevra taraftarları Kudüs'te 7 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinlinin posterini tribünlerde dalgalandırdı.
Irak Premier Ligi takımlarından Ez Zevra futbol kulübünün taraftarları, işgal altındaki Kudüs'te 7 Yahudi yerleşimciyi öldüren 21 yaşındaki Filistinli Hayri Elkam'ın posterini tribünlerde dalgalandırdı.
Ez Zevra futbol takımı taraftarları dün Irak Premier Ligi'nde birinci sırada yer alan El Kuva el Ceviye takımı ile oynanan maçta, Kudüs'te 7 Yahudi yerleşimciyi öldürdükten sonra İsrail güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Hayri Elkam'ın posteri açıldı
Hayri Elkam isimli Filistinli, 27 Ocak'ta İsrail işgali altındaki Kudüs'te tabancısyla gerçekleştirdiği saldırıda 7 Yahudi yerleşimciyi öldürmüştü.
Kaynak: Mepa News