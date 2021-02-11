Yüz yüze eğiti ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle okullarından uzak kalan milyonlar yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 7.sınıflar ne zaman okula gidecek?

7. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim 7. Sınıflarda başlıyor mu?

15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde eğitime başlayacak. 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıflar yurt genelinde1 Mart’ta eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencileri ise kam zamanlı olarak okula dönecek. 7. sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı henüz bilinmiyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” diye konuştu.