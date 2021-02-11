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Eğitim 7. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim 7. Sınıflarda başlıyor mu?
Eğitim

7. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim 7. Sınıflarda başlıyor mu?

7. sınıflar ayın kaçında okula gidecek? Koronvirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrencinin yaşamına uzaktan eğitim girdi. 7. Sınıflar 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime hiç başlamadı. Milyonlarca kişi 7.sınıfların ne zaman okula gideceğini araştırıyor. 7.sınıflar ne zaman okul gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 18:41:00 -
7. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim 7. Sınıflarda başlıyor mu?

Yüz yüze eğiti ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle okullarından uzak kalan milyonlar yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 7.sınıflar ne zaman okula gidecek?

7. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim 7. Sınıflarda başlıyor mu?

15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde eğitime başlayacak. 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıflar yurt genelinde1 Mart’ta eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencileri ise kam zamanlı olarak okula dönecek. 7. sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı henüz bilinmiyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” diye konuştu.

6.sınıflar ne zaman okula gidecek? 6. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
6.sınıflar ne zaman okula gidecek? 6. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Eğitim

6.sınıflar ne zaman okula gidecek? 6. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

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