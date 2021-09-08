7. sınıf bursluluk sınavı soruları 2021 MEB 7. sınıf bursluluk sınavı 2021 cevapları anahtarı

Milli Eğitim Bakanlığı, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfa giden öğrencilerin katılımıyla 5 Eylül 2021 Pazar günü yapıldı. İOKBS 2021 bursluluk sınavına giren öğrenci ve veliler 2021 bursluluk sınavında kaç puan aldıklarını merak etmekte. bursluluk 20221 sınavında kaç puan alacaklarını az buçuk tahmin etmek için MEB 2021 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarını sorgulamak için yoğun çaba sarf ediyor. Peki Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav soruları cevapları açıklandı mı?

Her yıl MEB tarafından düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs ve yatılı okul, pansiyon imkan sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına binlerce öğrenci girmekte. 2021 İOKBS sınavına da yine binlerce öğrenci girdi. Bursluluk 2021 sınavına katılan öğrenciler "2021 İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularını merak eder oldu.

MEB, bursluluk sınavının tamamlanmasından 2-3 gün sonra bursluluk sınavı soru ve cevaplarını açıklıyordu ancak 2021 İOKBS sınavının ardından halen açıklanmamazı pek nadiren görülen bir durum oldu. MEB henüz 2021 bursluluk sınavına ilişkin soru kitapçığı adayların erişimine açılmadı. MEB 2021 bursluluk sınavı İOKBS soru ve cevapları açıklar açıklamaz buradan bursluluk puanlarına bakabilirsiniz. MEB bursluluk sınavı sonuçlarını 28 Eylül 2021 tarihinde açıklayacak.

2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları için tıklayın

Bursluluk sınav soruları ve cevapları

5 Eylül 2020 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları MEB tarafından yayınlanmıştı.

İOKBS bursluluk sınavı 7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız