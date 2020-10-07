İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, “Sağlık çalışanlarından sonra bu dönem en önemli ve özverili mücadeleyi perakende çalışanları verdi.” dedi.

KMD'nin “Perakende Teknolojiyi Konuşuyor” temasıyla düzenlediği “7. Perakende Teknolojileri Konferansı”nın ilk webinarı “Yeni Normal Ne Getirecek?” başlığı altında gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Tınastepe, tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasında operasyonlarını kesintisiz sürdüren perakende işletmelerinin en önemli yatırımı olan insan kaynağının bu dönemde daha da hayati değer taşıdığını vurguladı.

Tınastepe, sağlık çalışanlarından sonra bu dönem en önemli ve özverili mücadeleyi perakende çalışanlarının verdiğini söyledi.

Sektörün önemli çatı kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları, perakende çalışanlarının bu çabalarından dolayı övgüyü hak ettiklerini aktaran Tınastepe, yaklaşık 1.000 kişinin izlediği canlı yayın sırasında çalışanları alkışlayarak teşekkür etti.





- "Devlet, bütçenin izin verdiğinin daha ötesinde destek verdi"





Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da perakendede çok büyük değişimler olduğunu belirtti.

Yeni trendlere adapte olunması gerektiğini ifade eden Özpamukçu, temassız ödeme, sosyal medya, canlı yayınla alışveriş sistemlerinin dünyada kullanılmaya başlandığını, bu konuda Türkiye’deki perakendecilerin de gözünü açması gerektiğini söyledi.

Özpamukçu, perakendenin mücbir sebep kapsamına alınan ilk sektörlerden olduğunu vurgulayarak, devletin, bütçenin izin verdiğinin daha ötesinde destek verdiğini aktardı.

Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesine yönelik talepler geldiğini ifade eden Özpamukçu, ertelenen taksit ve vergi, SGK prim borçlarının ötelenmesi gibi beklentiler de bulunduğunu kaydetti.

Özpamukçu, ikinci kapanmayı olası görmediğini, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin bile yapamadığını, tedbirlerin uygulanmaması halinde peyderpey radikal önlemler gelebileceğini söyledi.





- "Dünyanın geleceği gıdada ve tarımda"





Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ise dünyanın geleceğinin gıdada ve tarımda olduğunu vurgulayarak, tarıma hem kamu hem de özel sektör tarafından ilgi gösterildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 politika kurulunun çok aktif çalıştığını aktaran Aykaç, “Bu çalışmalar gelecekte hayatımıza katıldığı ve devamı geldiği zaman, gerçekten çok rahat bir Türkiye’nin bizi beklediğini söyleyebilirim.” dedi.

Tescilli Markalar Derneği (TMd) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati, “Efsane Cuma” kampanyasına yakın fiyatlarla yaz ürünleri satıldığını belirterek, dijital çözümler sayesinde müşterilere evlerinde ulaştıklarını ve satışları artırmaya çalıştıklarını söyledi.





- “İkinci kez, kış döneminde kısıtlamaların gelmeyeceği ümidindeyiz”





Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer de krizlerden ilk çıkan, krizlere ilk düşen sektör olduklarını aktararak, “1 Haziran’da açıldık ve hızlı açıldık. Hakikaten yatırımcı ve işletmeci adına Türk’ün duruma nasıl hızlı adapte olabildiğini gösterdik.” diye konuştu.

Demirer, kriterler oluşturulurken sektöre danışılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “İkinci kez, kış döneminde kısıtlamaların gelmeyeceği ümidindeyiz. Yeter ki herkes sorumluluğunu bilsin.” dedi.





- “Rövanş tüketimi olacağını düşünüyorum”





Demirer, alınan saatler, çantalar ve kıyafetlerin salondan yatak odasına gittiğinde bir şey ifade etmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görmek, görülmek ve göstermekle ilgili kısım sadece bizim ülkeye özel değil, dünyada da çok önemli bir faktör. Aşı bulunduğu, tedavi çözümleri geldiği zaman sadece bizim sektörün özelinde değil, turizmin genelinde, seyahat ile de birleşerek bir rövanş tüketimi olacağını düşünüyorum. Biz stoklu bir ürün satmıyoruz ama insanların içinde çok ciddi biriken duygu patlaması söz konusu.”

Desteklerin sektör için önemine işaret eden Demirer, KDV indiriminin ilaç gibi geldiğini, zamların frenlendiğini, uzatılması durumunda sektörün nefes almaya devam edeceğini söyledi.





- “(AVM’lerde) Klimaların ısıtma ve soğutma anlamında çalışmaması için hiçbir neden yok”





Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ise perakende sektörü için büyük değeri olan alışveriş merkezlerinin, gerek oluşturduğu istihdam gerekse yatırım büyüklüğü olarak genel ekonomiye önemli katkısı bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“AVM’lerin kapalı kaldığı süreçte perakendeciden kira alınmaması Avrupa’da ilk ve tektir. Bununla gurur duyuyoruz. Özel sektörde normalleşmenin ilk adımını alışveriş merkezleri atınca günah keçisi olarak biz görüldük. Herhangi bir cadde mağazasıyla AVM arasında hiçbir farklılık yok, hatta çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenliyiz. İklimlendirmeyle ilgili doğal havayı alıp doğal havayı veriyoruz ama klimaların ısıtma ve soğutma anlamında çalışmaması için hiçbir neden yok. Avrupa ülkelerinde bununla ilgili hiçbir yasak yok. AVM’lerdeki iklimlendirmeler, havalandırmalar, bugün okullardaki, metrolardaki, toplu taşımadaki birçok yerden daha güvenlidir.”

Kira konusuna "terzi dikişi" bir sistem ile yaklaştıklarını belirten Altaş, “Perakendecinin, AVM’nin durumuna, bulunduğu yere, giriş çıkış oranlarına göre çözümler üretiyoruz. Pandemi uzadığı sürece bu şekilde devam etmesinde fayda var. Alışveriş merkezi yatırımcılarının döviz kredilerinin TL’ye dönülmesi talepleri bile zorlaşıyor. AVM’lerin kira sözleşmelerine döviz bazında müdahale edildi, doğrudur, ülke ekonomisi için gereklidir, kabul ediyoruz ama aynı şekilde bunun bankalardan olan kredilerde de edilmesi lazım. Biz bu zorluklar içerisinde nasıl perakendecinin yanındaysak, eğer bu çözülürse onun katbekat perakendecinin yanında olacağız.” şeklinde konuştu.

7. Perakende Teknolojileri Konferansı, bu yıl her zamankinden farklı olarak dijitalleşen yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde katılımcılarıyla buluşacak. Bugünkü ilk oturumun ardından webinar serisi, 10 hafta sürecek ve her çarşamba günü bir canlı yayınla gerçekleştirilecek.



