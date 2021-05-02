  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Akar hava harekatlarının yönetildiği üsse geldi
Nijerya'daki kanlı bilanço belli oldu
Suudi Arabistan duyurdu! Yasak kalkıyor
Afganistan'da bombalı saldırı! Etkili komutanlardan Ziyayi hayatını kaybetti
Ekonomi 7 noktada elektrikli araçlar için şarj noktası hizmete girdi
Ekonomi

7 noktada elektrikli araçlar için şarj noktası hizmete girdi

Elektrikli araçlar için Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy, Büyükçekmece, Sultangazi ve Bakırköy'de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerinde 7 hizmet noktası hizmete başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 21:33:00 -
7 noktada elektrikli araçlar için şarj noktası hizmete girdi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumuna yönelik proje, Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy, Büyükçekmece, Sultangazi ve Bakırköy yerleşkelerinde 7 hizmet noktasının aktif hale getirilmesi ile hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç şarj istasyonunda ilk dolum Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Tarık Kücükdeniz ile Fatih Atıcı'nın yanı sıra üniversitenin daire başkanlarının da katılımıyla Avcılar Yerleşkesi'ndeki elektrikli araç şarj istasyonunda gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, programda yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri proje ile geleceğin teknolojisine bugünden hazır olduklarını belirtti.

Üniversite olarak birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. İnce, özellikle doğaya saygılı yeşil kampüs hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Prof. Dr. İnce, geleceğe ve doğaya yatırım olarak gördükleri bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Doğaya ve insana saygılı yönetim anlayışımızla doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, elektrikli araç şarj istasyonları ile doğaya ve insana saygılı yönetim anlayışı doğrultusundaki faaliyetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, üniversitenin bu husustaki yaklaşımını çok önemsediklerini vurguladı.

Elektrikli araç teknolojisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, yakın gelecekte trafiğe çıkan elektrikli araç sayısında büyük artış yaşanacağını belirten Prof. Dr. Nuri Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın birlikte çalıştığı çevre dostu üç araç teknolojisi projesi mevcuttur. Bunlardan birisi, 'Milli Araç Teknolojisi' ifadesi ile üniversitemizin kuruluş yılının birlikte anıldığı 'MİLAT1453' isimli elektrikli araç geliştirme projesidir. Diğeri ise 'HİDROİST' olarak adlandırdığımız hidrojenle çalışan araç projesidir. Bu yöndeki son proje de 'OTOBİL' ismiyle bilinen otonom araç projesidir.

Bütün bu projeler TÜBİTAK, TEKNOFEST ve diğer ilişkili organizasyonlarda çeşitli ödüller almış projelerdir ve üniversitemizin çevreci araç teknolojisine verdiği önemin birer göstergeleridir. Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde elektrikli araç şarj istasyonlarına olan ihtiyacın artacağı gerçeği ve bu teknolojiler konusunda üniversitemizde ve kamuoyunda farkındalık oluşması amacıyla yerleşkelerimize şarj istasyonları kurulması konusunda çalışmalara başladık."

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak doğal kaynakların korunması ve çevre duyarlılığının her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nuri Aydın, "Üniversitemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesini de İstanbul'da en hızlı uygulayan devlet üniversitesidir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte yerleşkelerimiz sıfır atık belgesini almaya hak kazanmıştır. Yine bu süreçte yerleşkelerimizde kampüs içi ulaşımda kullanılmak üzere, elektrikli scooter dönemini başlattık. Böylece hem öğrenci ve personelimizin kampüs içi ulaşımlarında kolaylık sağladık hem de çevreye duyarlı teknolojilerin özendirilmesi konusundaki çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olduk. Son olarak, elektrikli araç şarj istasyonlarının da faaliyete geçmesiyle birlikte yeşil ve çevreci kampüs hedefimiz yönünde bir adım daha atmış olduk. " değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi
Siyaset

Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi

Siyaseti beceremeyen ve FETÖ kuyruğundan ayrılamayan CHP’li Eren Erdem, hobi edinmeye çalışan emekliler gibi yeni uğraşların peşine düştü. K..
Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

İspanya'da, tüm karalama kampanyalarına rağmen İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor.

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı
Siyaset

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, son anketlere ilişkin önemli detayları paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay