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Yaşam 7 Nisan Perşembe sular ne zaman gelir? Başakşehir sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

7 Nisan Perşembe sular ne zaman gelir? Başakşehir sular saat kaçta gelecek?

Beyoğlu Kadıköy sular ne zaman saat kaçta gelir? 7 Nisan Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Maltepe su kesintisi kaç saat sürecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-07 12:50:00 -
7 Nisan Perşembe sular ne zaman gelir? Başakşehir sular saat kaçta gelecek?

7 Nisan Perşembe günü İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Suların saat kaçta geleceği ise merak ediliyor. Peki, İstanbul’da su kesintisi saat kaçta bitecek?

7 Nisan Perşembe sular ne zaman gelir? Başakşehir sular saat kaçta gelecek?

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Şahintepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.04.2022 10:14

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Kemankeş Karamustafapaşa Mah,Müeyyetzade Mah,Tomtom Mah,Hacımimi Mah,Arap Cami Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               07.04.2022 12:16

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Sahrayıcedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.04.2022 12:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.04.2022 11:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Aydıntepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               07.04.2022 11:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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