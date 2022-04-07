7 Nisan Perşembe sular ne zaman gelir? Başakşehir sular saat kaçta gelecek?
Beyoğlu Kadıköy sular ne zaman saat kaçta gelir? 7 Nisan Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Maltepe su kesintisi kaç saat sürecek?
7 Nisan Perşembe günü İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Suların saat kaçta geleceği ise merak ediliyor. Peki, İstanbul’da su kesintisi saat kaçta bitecek?
7 Nisan Perşembe sular ne zaman gelir? Başakşehir sular saat kaçta gelecek?
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kemankeş Karamustafapaşa Mah,Müeyyetzade Mah,Tomtom Mah,Hacımimi Mah,Arap Cami Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Sahrayıcedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 12:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 11:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.04.2022 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.