7 milyar TL'lik yolsuzluk! Mansur Yavaş hakkında dosya hazırlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulundu. 2023 yılı için 58 milyar TL bütçe verildiğini hatırlatan Ünal, "Mansur Yavaş seçimden önce 'Ankara'nın kaynakları var, kaynaklarla neler yapılmaz ki' 58 kilometre metro yapacağını, yolları yeniden yapacağını ve Ankara ile ciddi kaynaklar oluşturacağını söylemişti. Gelinen noktada 4 buçuk yıl sonra 4 milyar TL kredi talep ediyor, bunu da 'Memur ve işçi maaşlarını artırmak için istiyorum' diyor. 2023 yılı için 58 milyar TL bütçe verdik. 58 milyarlık bütçe ne oldu da 4 milyar TL bütçe isteyerek işçi maaşlarını artırmayı düşünüyor. Maalesef hem belediyemiz iflas etmiştir hem de Mansur Yavaş 4 buçuk yıllık süreçte para kullanmayı becerememiştir, kaynakta üretememiştir" diye konuştu.

Ankara'da altyapıyla ilgili bir çalışma yapılmadığını söyleyen Ünal, "Altyapı ile ilgili zamanında çalışma yapmazsanız sıkıntılar oluşur. Mazgallarla ilgili kaç defa mazgalların temizlenmediğin fotoğraflarla gösterdim. 4 buçuk yıldır mazgallar temizlenmiyor. Ciddi olarak mazgallar tıkalı. Tıkalı olduğu içinde yağmur yağdığında dereye akmıyor, rögardan aşağıya inmiyor. Birikim yapıyor ve çok ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor, sellere meydan veriyor. Yazın yapılması gereken lavların temizliği, pisliklerin gözden geçirilmesi ve temizlenmesi gibi iş ve işleyişlerin yapılması gerekiyor. Bunlar rutin temizlik, yapılmazsa sıkıntılar çoğalır" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'YI MANSUR YAVAŞ, ŞU SÜREÇTE GERİYE GÖTÜRMÜŞTÜR"

Kuzey Ankara yolundaki tünellerin onarım çalışmalara ilişkin eleştirilerde bulunan Ünal, AK Parti döneminde tünellerin ve alt geçitlerin açıldığını ifade etti. Ünal, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kuzey Ankara yolundaki tünellerin tamiratları, onarımları ile ilgili daha önce iki yeri dört ayda bitireceğini söylemişti Mansur Yavaş ama maalesef bitiremedi. Tek yeri bile uzun sürede bitiremedi, insanlar çok mağdur oldu. Ankara protokol yolu, çok kullanılan bir yol. Bu kadar uzun süre kapalı kalması çok uygun bir süre değil. AK Parti döneminde 60, 70 günde yapılan tüneller, alt geçitler biliyoruz biz. Bu dönemde ihalelerin yavaş yürümesi veya iş bilmemezlikten kaynaklı sıkıntılar olduğunu görüyoruz."

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Mansur Yavaş'ın bu dönemde aday bile olamayacağını vurgulayan Ünal, "Mansur Yavaş bu dönemde başarılı oldu mu ki düşünelim? 4 buçuk yıllık süreçte getirdiği durum ortada. Ne doğru düzgün bir çalışması var, ne altyapı çalışması var. Toplu taşıma ile ilgili yeni bir çalışması ve düzeni var. Su rejimi ile ilgili yeni bir havza gelişimi var. Maalesef ne vizyon var ne ciddi bir ekibi var. Ankara'yı Mansur Yavaş, şu süreçte geriye götürmüştür. 4 buçuk yıllık dönem Ankara'nın kaybolan yıllarıdır. Mansur Yavaş'ın bir dahaki dönem seçileceğini düşünmüyorum. Aday bile olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"MANSUR YAVAŞ, EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLAN İŞÇİLERİMİZİN 6 AYDIR HAKKINI VERMİYOR"

EYT kapsamında emekli olan işçilerin 6 aydır hakkını vermediklerini belirten Ünal, "Mansur Bey gelmeden önce 'EYT'lilerle ilgili sıkıntıları ben gidereceğim' demişti. AK Parti emeklilerle ilgili kanun çıkardı ama maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi, EYT kapsamında emekli olan işçilerimizin 6 aydır hakkını vermiyor. 6 aydır emekli olmuş kardeşlerimiz mağdur, tazminatlarını vermiyor. 2 yıl önce işçilerin sözleşmelerini değiştirmişti. Sözleşmeler değiştiği için arkadaşlarımızın maaşları şu an çok sıkıntıya girdi. Çok sıkıntılı, düşük maaş alan arkadaşlarımız var. Eskiden çok daha iyiydi skala ama maalesef şimdi düştü. İşçilerin çoğu bu dönemde çok şikayetçiler maaşların yatırılmadığı, maaşların düzensiz olduğu ile ilgili. Son dönemde 'Biraz artırdım' diyor ama Mansur Yavaş, işçilerin maaşlarını tam olarak vermiş değil. Maaş artırımı konusunda bize kredi talebinde bulunuyor. Bu çok yanlış ve acizce durum" dedi.

"DOSYADA 7 MİLYAR TL'LİK YOLSUZLUK YAPILDIĞI İLE İLGİLİ CİDDİ İDDİALAR VAR"

ABB'nin 7 milyar TL'lik yolsuzluk yaptığına dair iddialar olduğunu aktaran Ünal, "Denetim komisyonu ocak ayına kadar kuruluyor. Denetim komisyonu mart ayına kadar çalışıyor, nisanda Meclis'e sunum yapıyor. Onunla ilgili ciddi bir dosya hazırlandı. O dosyada 7 milyar TL'lik yolsuzluk yapıldığı ile ilgili ciddi iddialar var. Bu ciddi iddiaları ben meclis başkan vekili olarak değerlendirdim. Ciddi bulgular da bulduğumuz için 7 tane ayrı suç duyurusunda bulunduk. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında inceleme devam ediyor" ifadelerine yer verdi.