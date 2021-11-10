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Dünya 7 kişiyi yaralayan çılgın buffalo vurularak öldürüldü
Dünya

7 kişiyi yaralayan çılgın buffalo vurularak öldürüldü

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Yulin şehrinde nakliye aracından inerken kaçan buffalo 7 kişiyi yaraladıktan sonra vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 23:02:00 -

Buffalo, sürücüyü yaraladıktan sonra kaçarak karşı caddeye doğru uzaklaştı. Hediyelik eşya satan bir dükkanın içine girip, ortalığı savaş haline çevirerek iş yeri sahibini ve çalışanları panikletti.

Yaralıların durumu iyi

Çevdekilerin ihbarı üzerine yaralılar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Silahla etkisiz hale getirildi

Polis ekiplerinin müdahalesiyle firar eden buffalo silahla öldürüldü.

Nakliye şoförüne, polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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