7 kişiyi yaralayan çılgın buffalo vurularak öldürüldü
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Yulin şehrinde nakliye aracından inerken kaçan buffalo 7 kişiyi yaraladıktan sonra vurularak öldürüldü.
Buffalo, sürücüyü yaraladıktan sonra kaçarak karşı caddeye doğru uzaklaştı. Hediyelik eşya satan bir dükkanın içine girip, ortalığı savaş haline çevirerek iş yeri sahibini ve çalışanları panikletti.
Yaralıların durumu iyi
Çevdekilerin ihbarı üzerine yaralılar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Silahla etkisiz hale getirildi
Polis ekiplerinin müdahalesiyle firar eden buffalo silahla öldürüldü.
Nakliye şoförüne, polis tarafından soruşturma başlatıldı.