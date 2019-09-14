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7 kişinin şehit olduğu saldırıda HDP izleri

Önceki gün Diyarbakır'da teröristler tarafından EYP ile düzenlen ve odun toplamaya giden 7 kişinin şehit olduğu saldırıda terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin izine rastlandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:09
7 kişinin şehit olduğu saldırıda HDP izleri

Diyarbakır Kulp kırsalında PKK’lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olup 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları netleşti.

Kulp’un Ağaçkorur köyü mevkiinde önceki gün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi. Patlamanın etkisi ile yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlanan pikabın ağaçlara takılarak durabildiği görüldü. Saldırıda kullanılan EYP’nin uzaktan kumandalı olduğu tespit edilirken, olay yerinde patlamanın etkisi ile yaklaşık 1,5 metre eninde çukur oluştu.

HDP'li Belediyenin araçları çalışma yapıyordu

Yeni Şafak'ta yer alan habre göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırının ardından başlatılan soruşturma HDP üzerinde yoğunlaştı. Bölge halkı, saldırıdan kısa süre önce HDP’li Kulp Belediyesi’ne ait araçların bölgede çalışma yaptığını ifade etti. Açıklamalarda bulunan bazı güvenlik kaynakları daha önce de bölgede yürütülen operasyonlarda terör örgütünün inlerinde Kulp Belediyesi’ne ait poşetler içinde gıda malzemeleri ele geçirildiğini dile getirdi. Kanlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında bölgede “belediyeye ait araçların görüldüğü” bilgisi üzerine HDP’li Kulp belediyesi eş başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay ile HDP Kulp İlçe Başkanı Mehmet Abidin Kahraman ve belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş gözaltına alındı.

Güvenlik kamraları inceleme altında

Köylülerin patlamadan hemen önce bölgede gördüğü belediye araçları ile varsa içindekilerin tespiti için ilçedeki kurum ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kamerası inceleme altına alındı. Ayrıca HDP’li Kulp Belediyesi’nin otoparkındaki giriş-çıkış yapan araçlara ilişkin kayıt ve görüntüler de inceleniyor. Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK’lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon ise sürüyor.

Kandil talimatıyla sözde özerklik

HDP’li belediyeler daha önce de terör örgütü PKK’ya açıktan verdiği destekle gündeme gelmişti. Özellikle 14 Temmuz 2015’te Kandil’den gelen talimatla sözde özerklik ilan eden belediyeler, kurumun araçları ile hendekler kazıp, barikatlar oluşturmuştu. Kanalizasyon sistemleri, menfezler, boşaltılan evler belediye araçları ve çalışanları tarafından el yapımı patlayıcılarla tuzaklanmıştı. Bu patlayıcıların bir bölümünün infilak etmesiyle onlarca şehit verilmişti. Silopi’de 800, Cizre’de bin 155, Dargeçit’te 9, İdil’de 428, Nusaybin’de bin 256, Şırnak Merkezde bin 556, Sur’da 365, Yüksekova’da 286 patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edilmişti.

Tepki çığ gibi

Doğu Anadolu’daki sivil toplum örgütü temsilcileri terör örgütü PKK’yı lanetledi. Memur-Sen Erzincan, Ağrı ve Ardahan Temsilcilikleri, Hak-İş Konfederasyonu Ağrı şubesi, Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), Diyanet-Sen Kars Şubesi, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Ardahan Kent Konseyi, Iğdır merkezli Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği, İHH Iğdır, Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği PKK’nın Kulp’taki kalleş saldırısını kınadı. Ayrıca Ağrı’daki STK’lar bugün “Teröre Lanet Mitingi” düzenleyecek. Öğle namazını müteakip Merkez cami önünden başlatılacak yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak.

"Allah bizi mahçup etmesin"

7 kişinin şehit düştüğü saldırıda yaralanan 10 kişiden 9’u Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi görüyor. Şehitlerden Siraç Yıldız (26), Ömer Yıldız (15), Abit Yıldız (22) ve Ahmet Ay (23)’ın cenazeleri Kulp ilçesinde, İhsan Çelikbilek (43) ve Mehmet Bozyel’in (17) cenazeleri Batman’da, Sinan Diğer’in (44) cenazesi ise Muş’ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehit olanlar geriye 13 yetim çocuk ile acılı 3 eş bıraktı. Kulp Merkez Camii’ndeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı. Bakan Soylu, “Muharrem ayındayız. Hüseyinlerimizi uğurluyoruz. Ömer 15 yaşındaydı, mazlumdu. Siraç ailesini, eşini, iki çocuğunu bırakıp Allah’a kavuştu. Ahmet de aynı. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç’ımıza mahcup etmesin” dedi. Şehit yakınlarının teröre lanet edip Kürtçe ağıt yaktığı törenlerde sık sık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Kahrolsun PKK” sloganları atıldı.

Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel Batman'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 07:09
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Tunceli
  6. Muş
  7. Kars
  8. Erzurum
  9. Erzincan
  10. Ağrı
  11. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  12. HDP
  13. HDP’li Kulp Belediyesi
  14. Kulp Belediyesi
  15. Mehmet Fatih Taş
  16. Fatma Ay
  17. HDP Kulp İlçe Başkanı Mehmet Abidin Kahraman
  18. belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş
  19. PKK
  20. Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi
  21. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
  22. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
  23. Teröre Lanet Mitingi
  24. PKK’lı teröristler
  25. el yapımı patlayıcı (EYP)

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