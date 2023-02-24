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Yerel 7 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförüne 152 yıl hapis cezası verildi
Yerel

7 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförüne 152 yıl hapis cezası verildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin minibüse çarptığı kazayla ilgili görülen davada minibüs şoförü toplamında 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:03:00 -
7 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförüne 152 yıl hapis cezası verildi

İlçeye bağlı Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün (52) kullandığı minibüse çarpmıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda şoför Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

Davayla ilgili 4'üncü duruşma, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kazayla ilgili hazırlanan iddianamede; minibüs şoförü Küllü hakkında ölen 7 kişi için 20'şer yıl, yaralananlar için ise 5 yıl olmak üzere toplamında 152 yıl 11 aya kadar hapsi istendi.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Küllü'yü ölen 7 kişi ve yaralanan 5 kişi için toplam 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. (İLKHA)

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