7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında Nevşehir’de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir’de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada 7 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Meydana gelen feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı ve ardından da toz bulutunun yükseldiği görüldü.

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