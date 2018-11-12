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7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi gözaltında

Van merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:30
7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi gözaltında

Van merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince Van, Ankara, Elazığ, Tekirdağ, Siirt, Balıkesir ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:30
  1. Van
  2. Tekirdağ
  3. Siirt
  4. İzmir
  5. Elazığ
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. FETÖ operasyonu
  9. Terörle Mücadele
  10. Gözaltılar var

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