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Aktüel 7 ilçede eş zamanlı operasyon! İstanbul’da PKK’ya baskınlar: 6 gözaltı
Aktüel

7 ilçede eş zamanlı operasyon! İstanbul’da PKK’ya baskınlar: 6 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan ve kaçak olarak yurda giriş yaptıktan sonra çeşitli kurum ve kuruluşlara ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüten 8 Suriyeli için 7 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:39:00 -
7 ilçede eş zamanlı operasyon! İstanbul’da PKK’ya baskınlar: 6 gözaltı

Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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