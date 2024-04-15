7 gollü çılgın maçta kazanan Lyon
Fransa Ligue 1'de Lyon, 3-1 geriye düştüğü maçta Brest'i 4-3 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Lyon'a galibiyeti getiren golü 90+16'da Ainsley Maitland-Niles kaydetti.
Ligue 1'de 29. hafta mücadelesinde Lyon ve Brest karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan ve iki kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puan Lyon'un oldu.
Ev sahibi Lyon, 18. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi.
İKİNCİ YARIDA 6 GOL
Brest, 60. dakikada Steve Mounie'yle skora dengeyi getirdi. Konuk ekipte Romain Del Casatillo, 64'te takımını öne geçirirken 67. dakikada skoru 3-1 yaptı.
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Brest'in üçüncü golünden 3 dakika sonra Alexandre Lacazette'le Lyon farkı bire indirdi. 79'da Nicolas Tagliafico skora dengeyi getirirken 90+16'da Ainsley Maitland-Niles Lyon'u galibiyete taşıdı.
Lyon'da üçüncü golün sahibi Nicolas Tagliafico, Brest'te ise Pierre Lees-Melou 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmız kart gördü.
Ev sahibi Lyon, aldığı galibiyetle puanını 41 yaptı. Lig ikincisi Brest ise 53 puanda kaldı.