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Spor 7 gollü çılgın maçta kazanan Lyon
Spor

7 gollü çılgın maçta kazanan Lyon

Yeniakit Publisher
2024-04-15 01:00:00 -
7 gollü çılgın maçta kazanan Lyon

Fransa Ligue 1'de Lyon, 3-1 geriye düştüğü maçta Brest'i 4-3 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Lyon'a galibiyeti getiren golü 90+16'da Ainsley Maitland-Niles kaydetti.

Ligue 1'de 29. hafta mücadelesinde Lyon ve Brest karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan ve iki kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puan Lyon'un oldu.

Ev sahibi Lyon, 18. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

İKİNCİ YARIDA 6 GOL

Brest, 60. dakikada Steve Mounie'yle skora dengeyi getirdi. Konuk ekipte Romain Del Casatillo, 64'te takımını öne geçirirken 67. dakikada skoru 3-1 yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Brest'in üçüncü golünden 3 dakika sonra Alexandre Lacazette'le Lyon farkı bire indirdi. 79'da Nicolas Tagliafico skora dengeyi getirirken 90+16'da Ainsley Maitland-Niles Lyon'u galibiyete taşıdı.

Lyon'da üçüncü golün sahibi Nicolas Tagliafico, Brest'te ise Pierre Lees-Melou 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmız kart gördü.

Ev sahibi Lyon, aldığı galibiyetle puanını 41 yaptı. Lig ikincisi Brest ise 53 puanda kaldı.

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