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7 FETÖ sanığına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin davalarda yargılanan 7 sanık, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:41
7 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan M.O ile tutuksuz yargılanan G.U, V.A.G, İ.P, V.G ve E.D ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını, bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını ve örgüte yakın dernek üyelikleri bulunduğunu belirtti.

Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan M.O ve G.U'ya 8 yıl 9'ar ay, V.A.G'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan E.D'yi "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün, İ.P ve V.G'ye ise aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan M.O'nun tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan G.U'nun ise hükümle tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanık R.E'ye "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:41
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