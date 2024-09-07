7 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَلتَّٓائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّٓائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْاٰمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنٖينَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"O tövbekârlar, ibadet edenler, hamdedenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah’ın sınırlarını gözetenler; müjdele o müminleri!"



(Lokmân Suresi, 16) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

“Dünyada yolcu gibi yaşayanlar” şeklinde tercüme ettiğimiz “es-sâihûn” kelimesinin sözlük anlamı “seyahat edenler”dir. Birçok sahâbî, Hz. Peygamber’in “Ümmetimin seyahati oruçtur” meâlindeki bir hadisine dayanarak âyetteki bu kelimeyi “oruç tutanlar” şeklinde yorumlamışlardır (Taberî, XI, 28). Seyahat ve oruç arasındaki benzerlik daha çok şu şekilde açıklanmıştır: Her ikisinde kişi birtakım zorluklara ve mahrumiyetlere katlanır; seyahatte kişi görmediği, bilmediği yerleri ve durumları görüp gözlemleyebilir, oruç tutan mümin de ruhen yücelerek melekût âleminin birtakım özel hallerine muttali olabilir.



Bazı ilk dönem müfessirleri bir başka hadise dayanarak aynı kelimeyi, “cihad edenler” biçiminde açıklamışlardır. Kelimeyi sözlük anlamına göre yorumlayanlar, “yer yüzünde seyahat edenler”, “Mekke’den Medine’ye göç edenler”, “ilim öğrenmek için yolculuğa çıkanlar”, “Allah’ın birlik ve kudretini gösteren delilleri gözlemlemek ve onlardan sonuçlar çıkarmak için yollara düşenler” gibi açıklamalar yapmışlardır (İbn Atıyye, III, 89; Elmalılı, IV, 2625; Kur’an’ın dersler çıkarma amacıyla yeryüzünde gezip dolaşmayı özendirmesi hakkında bk. Âl-i İmrân 3/137). Tercümemize esas olan düşünceyi de şöyle özetlemek mümkündür:



Bu dünyanın fâni olduğunu unutmayanlar, ömür sermayelerini olabildiğince ebedî mutluluğa yatıranlar, dünya hayatlarını hep bir yolcunun şuuru içinde yaşarlar; bu ebediyet yolcuları, kelimenin yorumunda zikredilen güzel davranışlar içinde bulunurlar.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 64-65





ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Fakirler, cennete zenginlerden yarım gün önce, yani (dünya hesabıyla) beş yüz sene önce girerler.”



Kaynak: Tirmizî, Zühd, 37



AÇIKLAMASI:



Fakirler, cennete zenginlerden önce girecekler, çünkü onların hesap verecekleri malları, servetleri yoktur. Zenginler ise mallarının ve servetlerinin hesabını verecekler, nereden kazanıp nerede harcadıkları sorulacağından dolayı gecikirler.



Ancak cennete girdikten sonra haseneleri daha fazla ise fakirlerden dereceleri daha üstün olur. Nitekim zengin nebîler, sıddîklar ve diğerleri haseneleri fazla olduğu için fakirleri geçeceklerdir.





GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:





Hindistan'da bir sahil





KISSADAN HİSSE:



KIRK ESNAFI TEMSİL EDEN 40 AHŞAP DİREKLİ ÇİVİSİZ CAMİ



Anadolu'da ahşap direkli camilerin en eskilerinden Afyonkarahisar'daki Ulu Cami, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor.



Sahipata Nusretiddün Hasan tarafından, ahşap ustası Neccar Emir Hacı Bey’e 1272 yaptırılan Ulu Cami, Selçuklu ahşap ve taş işçiliğini yansıtan en önemli örnekler arasında gösteriliyor.

YANAN MESCİDİN YERİNE YAPILIYOR

Ulu Cami'nin müezzini Mehmet Yüzüak, yaptığı açıklamada, Çavuşbaşı Mahallesi'nde yer alan caminin 1272 yılında "arasta" adı verilen çarşıdaki yanan mescidin yerine inşa edildiğini söyledi.





40 ESNAFI TEMSİL EDEN 40 AHŞAP DİREK

Yanan çarşıdaki 40 esnafı temsilen camide 40 ahşap direğin bulunduğunu belirten Yüzüak, şöyle konuştu:

"Yangın çarşıyı ve esnafın namaz kıldığı Hocabey mescidini kullanılamaz hale getirmiş. Esnafın isteği ve desteğiyle Sahipata Nusretiddün Hasan tarafından, ahşap ustası Neccar Emir Hacı Bey’e bu cami yaptırılıyor. Yapan kişi de 40 esnafın anısına camiyi 40 direk üstüne inşa ediyor. Cami, bir birine geçme ve bindirme tekniği olan kündekari tekniği ile hiç çivi kullanılmadan yapılıyor. Bu özelliği ile Türkiye'de ve dünyada sayılı camiler arasında gösterilmektedir."

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Afyonkarahisar Müftüsü Şaban Kabuk da 743 yıllık caminin Afyonkarahisar Kalesi'nin eteklerinde mimarisi ve ihtişamı ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

9 ASIRLIK ABANOZ MİNBER KAPISI

Ağaç kurtlarının yemediği abanoz ağacından yapılan 9 asırlık kapının, hiçbir korucuyu madde olmadan günümüze kadar geldiğini anlatan Kabuk, şöyle devam etti:

"Mihrabında ise kenar hatlar mermer üzerine oymadır. Besmele ve Ayet-el Kürsi bulunan mihrabın son kısmında mahlas dediğimiz, mihrabı yapan ustaların isimleri yer almaktadır. Mihrabın üst kısmındaki küçük bölümde ise İhlas Suresi bulunmakta. Dikkatlice incelendiğinde surenin ilk iki ayetinin düz, son iki ayetinin ise ters asimetrik olarak yazıldığı anlaşılmaktadır."

SAKAL-I ŞERİF SERGİLENİYOR

Camide göze çarpan bir diğer unsurun ise içerisindeki mezar olduğunu belirten Kabuk, "Camide zamanın müftülerinden Çil Hafiz Ali Rıza Efendi’nin mezarı bulunuyor. Öğrencileri tarafından buraya defnedildiği biliniyor. Ayrıca özel günlerde ziyarete açılmak üzere Peygamberimizin Sakal-ı Şerifi de Ulu Cami'de bulunuyor" diye konuştu.

İslam ve İhsan