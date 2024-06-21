7 Ekim'den bu yana Siyonist asker sayısı 70 bin'e yükseldi! Kassam Tugayları, İsrail'i sakat bıraktı

İsrail Askeri İşler Bakanlığı, engelli Siyonist askerlerin sayısının ilk kez 70 bini aştığını, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana 8 bin 663 askerin de yaralandığını bildirdi.

Siyonist bakanlığın rehabilitasyon bölümü tarafından açıklanan raporda, Gazze katliamının başlangıcından bu yana yaralananların yüzde 35'inin zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği, yüzde 21'inin ise fiziksel yaralanmalara maruz kaldığı belirtildi.

TRAVMA, STRES, KAYGI VE DEPRESYON...

Bakanlık, devam eden çatışmanın başlangıcından 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 20 bin yaralı askerin daha bölgeye gelmesini bekliyor. Uzmanların analizi, yıl sonuna kadar kabul edilecek askerlerin yaklaşık %40'ının kaygı, depresyon, travma sonrası stres, uyum ve iletişim güçlükleri gibi çeşitli psikolojik tepkiler yaşayabileceğini ortaya koydu.

İsrailli tıp derneği, binden fazla yeni erkek ve kadın gazinin aylık olarak bölümde tedavi altında olduğunu ve bunların yaklaşık %20'sinin zihinsel reaksiyonlar ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ile uğraştığını bildirdi. Tüm savaşlardaki askerler de dahil olmak üzere engelli Siyonist işgal güçlerinin toplam sayısından 9 bin 539 askerin önemli bir kısmı travma sonrası stres bozukluğundan ve zihinsel tepkilerden muzdarip...

SİYONİST ASKERLER İNTİHAR EDİYOR

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7 Haziran 2024'te Eliran Mizrahi adlı Siyonist asker, travma sonrası stres bozukluğu ve iki yaralanma nedeniyle savaşa geri çağrıldıktan sonra intihar etti.

Araştırmacılar tarafından Mart ayında yapılan yakın tarihli bir araştırma, yarım milyondan fazla Siyonistin Gazze soykırımı sonrasında TSSB geliştirme riski altında olduğunu söyledi. Siyonist ordu, büyük acılarla karşı karşıya kalmasına rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nin düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunan kararlarını hiçe sayarak Gazze'ye yönelik saldırganlığını sürdürüyor.