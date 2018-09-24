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7 dakikalık konuşmadan kim oldukları ortaya çıktı

Önceki günlerde TSK’nın düzenlediği operasyon ile öldürülen teröristlerin Haziran ayında şehit edilen iki askerin katilleri olduğu ortaya çıktı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:44
7 dakikalık konuşmadan kim oldukları ortaya çıktı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato dağı bölgesinde 14 Eylül'de düzenlenen 'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut' operasyonunda, İHA'lar tarafından tespit edilerek düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen Axin Seydo kod adlı Menfiyat Elçiçek, Azad Zagros kod adlı Azad Satılmış, Hira Hevidar kod adlı Berna Yalman, Nupelda Siirt kod adlı Güler Özbey ve Reşit Hogır kod adlı Tugay Çelik'in, Uzman Çavuş İzzet Ak ve Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in katilleri olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; İstihbarat birimleri geçtiğimiz Perşembe günü sabaha karşı Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında İki PKK'lı terörist arasında geçen 7 dakikalık telsiz görüşmesini kaydetti.

‘O SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN GRUBUMUZDU’

Çözümlenen konuşmada Hogir telsiz kodunu kullanan teröristin, Kandil'in sözde askeri kanadının telsizi Rojhat'a, 14 Eylül'de Kato'da etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili olarak, "Bu arkadaşlar, 18 Haziran'da TC askerlerinin Güçlükonak Berigerik güvenlik üs bölgesinin yol yapım çalışmasında kullanılan iş makinelerini yakılması ve bölgeye takviye gelecek TC ordusunun yoluna EYP saldırısını gerçekleştiren grubumuzdu" dediği belirlendi.

18 Haziran'daki olayda, üs bölgesinin yol yapım çalışmasında kullanılan iş makinelerini yakılması nedeniyle bölgeye sevk edilen 6'ncı Komando Motorize Piyade Tugayı'nda görevli askerler geçtiği sırada, teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda Uzman Çavuş İzzet Ak ve Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit olurken, 3 asker de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 07:44
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