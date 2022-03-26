7 bin TL indirim için son 5 gün

Mart ayı ile beraber hem gelir vergisi hem de Emlak vergisi için süreç başladı. Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksit bu ay başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar ödenebilecek. Geçen sene içerisinde konutunu kiraya vererek gelir elde edenler için de beyanname süresi bu ay içinde devam edecek. 2021 senesi içinde 7 bin TL'ni üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri zorunlu. 7 bin TL ve altında kira geliri elde eden ev sahipleri de beyanname vermeyecek. Dolayısıyla bütün ev sahiplerinin kazançlarından 7 bin TL'lik kısım istisna olarak düşülüyor.

Beyannameyi hazırlamak artık çok kolay

Beyanname vermek artık zor değil. Eskiden vergi dairelerine gitmek gerekirken şimdi internetten kolayca hallediliyor. Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyanname sistemi ile mükelleflerin işini de kolaylaştırıyor. Gib.gov.tr adresine giren ev sahipleri hazır beyannamelerini buluyor ve bunun üzerinde ekleme ve değişiklik yaparak görevlerini yerine getirmiş oluyor. www.gib.gov.tr adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne girdiğinizde sizin için hazırlanan beyannameyi buluyorsunuz. Burada gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptığınızda beyannameniz de bitmiş oluyor. İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

2 alternatif var

Beyanname düzenlerken mükelleflere iki seçenek sunuluyor. Birincisi götürü gider yöntemi. Bunu seçtiğiniz zaman otomatik olarak sizin için yüzde 15 oranında bir gider kira gelirinizden düşer. Böylece sizin için otomatik bir indirim yapılmış oluyor. Eğer kiraya verdiğiniz eviniz için bir masraf yapmadıysanız ya da kendiniz de kirada oturmuyorsanız götürü gider yöntemi size göre. Ancak siz de kirada oturuyor ya da ev için değişik masraflar yapmışsanız bu kez gerçek gider yöntemini seçmelisiniz. Gerçek gider yönteminde belgeleyebildiğiniz tüm masraflarınızı ve eğer kirada oturuyorsanız kira giderinizi gelirinizden düşebiliyorsunuz. Masraflarınız ya da ödediğiniz kira aldığınız kiradan daha fazla ise verginiz sıfırlanıyor.

Hangi masraflar indiriliyor?

-Son beş yılda konut alanlar, konut edinim bedelinin (tek bir konut için) yüzde 5'ni kira gelirinden düşebiliyor. İşyeri kira gelirinin vergi hesabında, yüzde 5 giderden faydalanılamıyor.

- Kiraya verilen gayrimenkul için borçlanılan kredinin (2021'de ödenen) faizleri gelirden düşülebilir.

- Kiraya verilen taşınmazla ilgili sigorta giderleri.

- Emlak vergisi de dâhil olmak üzere taşınmazla ilgili olarak ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları gider yazılabilir.

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- Konut kira geliri elde ederken, diğer taraftan kendisi de kirada oturanların ödedikleri kira bedelleri de (lojman kiraları dâhil) hesaplamada gider olarak dikkate alınabiliyor.

- Beyannamede kira gelirinden düşülebilecek diğer 'gerçek giderleri' de; amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, onarım, idare giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar olarak sıralanabilir.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Tablo 1

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ:

2021 yılı kira geliri: 24.000 TL

İstisna tutarı: 7.000 TL

Kalan gelir tutarı: 17.000 TL

Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL

İndirilebilecek gider: 5.312,50 TL (7.500 x 17.000/ 24.000)

Vergiye tabi kazanç: 11.687,50 TL

Hesaplanan gelir vergisi (%15): 1.753 TL

Damga vergisi: 132,30 TL

Ödenecek toplam vergi: 1.885,30 TL

Geçen sene evini kiraya veren ev sahipleri faydalanacak! 7 bin TL indirim için son 5 gün

Tablo 2

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ:

2021 yılı kira geliri: 24.000

İstisna tutarı: 7.000

Kalan gelir tutarı: 17.000

Yüzde 15 götürü gider: 2.550

Vergiye tabi gelir: 14.450

Hesaplanan gelir vergisi (%15): 2.167,50 TL

Damga vergisi: 132,30 TL

Ödenecek toplam vergi: 2.299,80 TL