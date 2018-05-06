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7 bin kişi daha milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, mart sonu itibarıyla 2017'ye göre 7 bin 9 kişi artarak 145 bin 989'a yükseldi.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:46
7 bin kişi daha milyoner oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mart sonu itibarıyla 145 bin 989'a ulaştı.

Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697'ye ulaşırken, toplam mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu.

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı mart sonu itibarıyla 13 bin 292'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre bin 281 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 85 milyar 869 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 485 milyon lirası yerel para, 78 milyar 157 milyon lirası yabancı para ve 227 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 460 bin lira olarak hesaplandı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:46
  1. milyoner sayısı

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