7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.27 Temmuz 2018 Cuma 15:46
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Van-Hakkâri karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.
Aramada, toplam 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, S.S. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.
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