THY - Kastamonu
0553 313 94 23

7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:46
7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Van-Hakkâri karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, toplam 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, S.S. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:46
  1. Van
  2. van
  3. operasyon
  4. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Tüzün, topladıkları imza sayısını açıkladı!
    1. CHP'li Tüzün, topladıkları imza..
    2. Başı koparılmış halde bulunan çocukla..
    3. "Singapur heyeti İslam liselerine..
    4. Erdoğan, Güney Afrika'da mevkidaşıyla..
    5. Yeni ev ve dükkan alanlar dikkat! Tapu..
    6. Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
    7. Gazze sınırında 18. Cuma gösterileri
    8. FETÖ'nün 'şike kumpası' davasında yeni..
    9. Narkotik köpeğinin başına 70 bin dolar..
    10. Yeni sezon öncesi Galatasaray'da..
    11. MHK'den Galatasaray ve Başakşehir'e..
    12. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle..
    13. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    14. Binali Yıldırım'dan genç çiftlere..
    15. Menajeri bombaladı: Galatasaray sözünü..
    16. Ekmek zammının ardından susamsız simit..
    17. Katil İsrail'den Gazze sınırına hava..
    18. Sapık linç edilmişti... Kaçırılmaya..
    19. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan Hür..
    20. Göz şişkinliği nasıl geçer?
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor