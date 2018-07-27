7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Van-Hakkâri karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, toplam 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, S.S. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.