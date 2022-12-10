7 bin 300 kilometre ötedeki ülke duyurdu: Türkiye'den ATAK helikopteri satın alacağız

Çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan Nijerya'nın yeni hava araçları satın alacağı bildiriliyor.

Bu kapsamda Nijerya'nın savaş uçağı, saldırı helikopteri ve insansız hava araçları (İHA) alacağı ifade ediliyor.

Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı İsiaka Oladayo Amao, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin iç güvenlik mekanizmasını desteklemek üzere 54 kadar savaş uçağı, saldırı helikopteri ve İHA teslim alacağını belirtti.

Amao, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin hava aracı satın alımını onayladığını söyledi.

Nijerya'nın edineceği hava araçları içerisinde İtalya yapımı Alenia Aermacchi M-346 Master, Türkiye üretimi TUSAŞ T-129 Atak, AW109 Trekker helikopterin yanı sıra Çin üretimi Wing Loong II İHA bulunuyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Amao, satın alınacak hava araçlarının ne zaman teslim edileceğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

ABD geçen yıl Nijerya'ya 12 adet A-29 Super Tucano satışına onay vermişti.

Nijerya'nın ayrıca 6 adet TB2 SİHA teslim alacağı bildiriliyordu. Nijerya ve Türkiye, 2022 yılının başında savunma alanında iş birliği sağlamak üzere görüşmelerde bulunmuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil T-129 ATAK helikopterinin Nijerya'ya satışında anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kotil'in duyurusu sonrasında Nijerya'nın altı adet T-129 ATAK helikopterini önümüzdeki süreçte envanterine katmasının beklendiği bilgisi paylaşılmıştı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda DAEŞ'in geniş etki alanı bulunurken ülkede birçok silahlı grubun varlık gösterdiği de biliniyor.

Son olarak "Ensaru" grubu da etkinliğini artırma hamlelerinde bulunmuştu.

Öte yandan Nijerya çeşitli silahlı çeteler ve haydutlarla da mücadele ediyor. Silahlı çetelerin zaman zaman ülkedeki camileri bastığı ve ibadet eden kişileri öldürüp kaçırdığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News