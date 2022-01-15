7 aylık hamile eşe SMS işkencesi

Adana’da telefonuna mesaj geldiği için kocası tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde iple bağlanıp, 4 gün boyunca vücudunda sigara söndürülen, bıçakla yaralanan ve darp edilen 7 aylık hamile genç kadın, beyin kanaması geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 680 sokaktaki iki katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Tebarek Arbeş (20) 15 yaşında Muhammed Rıza el-Mahmud (26) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 yaşında çocuğu oldu. Ancak koca evlendikten sonra karısının elindeki cep telefonu alıp sadece ailesiyle görüştüğü sıralarda vermeye başladı. Kıskançlık yüzenden Mahmud karısını sürekli dövmeye başladı. 9 Ocak günü Tebarek, ailesiyle görüşmek için cep telefonunu alıp görüşme yaptıktan sonra telefona mesaj geldi. Koca mesaj geldiği için eşinin kendisini aldattığından şüphelenip iple bağladığı 7 aylık hamile eşini 3 yaşındaki çocuğunun önünde darp edip, bıçakla da yaraladı. Ayrıca Mahmud, kadının vücudunda da sigara söndürdü.

Günlerce eşine işkence uygulayan Mahmud, 13 Ocak sabahı yeniden tartıştığı hamile eşini öldüresiye dövdü. Kanlar içerisinde kalan ve yüzü tanınamaz hale gelen eşinin, bilincini kaybettiğini gören Mahmud, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı kadını ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kadının darba bağlı travma geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak ve yanık izlerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kadının vücudundaki yaraların 5 gün öncesine ait olduğu bıçak izlerinin kabuk bağladığı da tespit edildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amirliği tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. İfadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne süren Mahmud, “Telefonuna mesaj geldi. Telefonunun nerede olduğunu sorduğumda cevap vermedi. Kendimi kaybedip yumruklamaya başladım. Kendime geldiğimde kanlar içerisindeydi” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren kadının beyin kanaması geçirdiği, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 3 yaşındaki çocuğunun ise yakınları tarafından alındığı belirlendi.