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İSLAM 7 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

7 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-12-07 08:00:00 -
7 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (7 Aralık 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَهُوَ الَّذٖي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖؕ حَتّٰٓى اِذَٓا اَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَٓاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O’dur. 
  Nihayet o rüzgârlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz.
  Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. 
  İşte ölüleri de böyle çıkaracağız.
  Herhalde bundan ibret alırsınız."

(A'râf Suresi, 57)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Her biri bir hârika olan, fakat devamlı tekerrür etmesi sebebiyle alıştığımız ve bu yüzden dikkatten kaçırdığımız tabiat olaylarının arkasındaki yüce kudretin tanıtılmasına devam edilmektedir. Bu arada âyetin sonuna, Allah’ın ölü topraktan türlü türlü canlı bitkiler çıkarması gibi kıyamet gününde ölüleri de kabirlerden diriltip çıkaracağı şeklinde bir bilginin eklenmesi özellikle ilgi çekicidir. Buna göre tabiattaki sürekli canlanma ve yenilenme bir yandan onu canlandıran Allah’ın varlığına ve hükümranlığına, bir yandan da öldükten sonra yeniden dirilmenin mümkün olduğuna delâlet etmektedir.

Âyetin sonunda bütün bu bilgilerin, insanlar ibret alsınlar, düşünüp kendilerine gelsinler diye verildiğine işaret buyurulmuştur. Çünkü Kur’an bir tabiat bilgisi veya astronomi kitabı değildir; onun temel gayesi insana rehber olmak; onu, akıl ve bilgi dünyasını sağlıklı temeller üzerine kurmaya, böylece itikadî ve amelî hayatını her türlü sapmalardan korumaya yönlendirmektir. Bu bakımdan Kur’an’da verilen çeşitli konulara dair bilgilerin, düzenlemelerin, uyarıların asıl hedefi, insanlığın, Allah tarafından kendisine lâyık görülen seçkin konumuna ulaşacağı biçimde eğitilmesi ve geliştirilmesidir.
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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 539



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

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