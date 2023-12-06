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Yerel 7 aracın tekerini patlattı savunması 'pes' dedirtti: Sanki adam öldürdük
Yerel

7 aracın tekerini patlattı savunması 'pes' dedirtti: Sanki adam öldürdük

Yeniakit Publisher
2023-12-06 21:56:00 - 2023-12-06 22:29:54

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs ilginç bir savunmada bulundu. Sağlık kontrolüne götürülürken bir gazeteciye tekme atan şahıs, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

Küfür etti, tekme salladı

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

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