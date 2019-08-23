7. Ana Jet Üstü Komutanından veda ziyareti Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle ataması yapılan 7’inci Ana Jet üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş’a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle ataması yapılan 7’inci Ana Jet üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş’a veda ziyaretinde bulundu.

22 Ağustos 2019 tarihli Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine dair Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile 7.Ana Jet Üs Komutanlığından Hv. K. K. Pl. Hrk. D. Başkanlığına atanan Hv. Tuğg. Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş’a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Aydın Baruş, Hv. Tuğg. Selim Karsavuranoğlu’na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.