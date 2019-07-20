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7. Akşehir XC Open 2019 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı

Konya’nın Akşehir ilçesinde XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:57
7. Akşehir XC Open 2019 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı

Konya’nın Akşehir ilçesinde XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı.


Konya Valiliği, Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen, 7. Akşehir XC OPEN 2019 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması; Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşüt Kalkış Pistinde gerçekleştiriliyor. Akşehir’de yapılan yarışmaya Türkiye’nin birçok ilindeki havacılık kulüpleri, üniversitelerin havacılık toplulukları ile ferdi yarışmacılardan oluşan toplam 90 yarışmacı katılırken bu yarışmacılardan 1 tanesi İranlı, 12 tanesi de bayan pilotlardan oluşuyor.


Türkiye’nin farklı illerinden ve 1 tanede İran’dan olmak üzere 90 yarışmacının yarışacağını belirten Yarışma Koordinatörü Abdullah Yıldız, "Her yıl düzenlediğimiz bu organizasyonu; Akşehir Sportif Havacılık Kulübü ile birlikte hazırlıyoruz. Bu yarışmanın Türkiye Yamaç Paraşütü sporuna en büyük katkısı; ilk tecrübeyi alacak sporculara emniyetli bir ortamda yarışma kurallarını ve yarışmacılığı öğretebilmektir" dedi.


Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ da yaptığı açıklamada, Türkiye’de yamaç paraşütü ile ilgilenen sporcuların sürekli Akşehir’de uçmak istemesi ve Akşehir’i tercih etmesi nedeniyle bu organizasyonu daha da gönülden yaptıklarına değinerek, "Organizasyonun yapılmasında büyük emeği olan başta Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya’ya, Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’a ve Akşehir Kaymakamımız Mehmet Türk’e teşekkürlerimizi sunuyoruz"şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından başlayan yarışmada paraşütleriyle teker teker havalanan sporcular gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Sert esen rüzgarın etkisiyle bazı sporcular da zor anlar yaşayarak kalktıktan sonra rüzgarın etkisiyle tekrar yarışma alanına iniş yapmak zorunda kaldı. İki gün sürecek 7. Akşehir XC OPEN 2019 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:57
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