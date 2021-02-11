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Eğitim 6.sınıflar ne zaman okula gidecek? 6. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

6.sınıflar ne zaman okula gidecek? 6. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

6. sınıflar 1 Mart’ta okula gidecek mi? Koronavirüs sebebiyle uzun süredir milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. 15 Şubat ve 1 Mart’ta yüz yüze eğitime yönelik adımlar atılacak. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 6. Sınıflar ne zaman okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 18:29:00 -
6.sınıflar ne zaman okula gidecek? 6. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler 22 Ocak Cuma gününe kadar uzaktan eğitime devam etti. 25 Ocak Pazartesi günü ise milyonlarca öğrenci için üç haftalık yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacakları tarihi araştırmaya başladı. Peki,6. sınıflar ne zaman okula gidecek?

6.sınıflar ne zaman okula gidecek? 6. Sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Ardından kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. Sınıflar okullarına döndü. Bu süreçte 6.,7.,10. Ve 11. Sınıflar yüz yüze eğitime başlamadı. 6.sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime henüz belli değil. Salgının seyrine göre diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih belli olacak.

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” dedi.

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