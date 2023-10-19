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Sağlık Bakan açıkladı! 23 ilaç için daha yeni karar
Sağlık

Bakan açıkladı! 23 ilaç için daha yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-10-19 16:19:00 - 2023-10-19 17:10:26
Bakan açıkladı! 23 ilaç için daha yeni karar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle, 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenleme kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Buna göre; 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç, 1 vitamin ilacı olmak üzere 6'sı yerli üretim, toplam 23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine eklendi.

 

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