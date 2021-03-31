6'ncı nesil savaş uçakları nasıl olacak? Rapor ortaya çıktı

ABD'nin F-35'leri ve F-22’leri, Çin'in J-20’leri ve Rusya'nın Su-57 savaş uçakları gibi farklı ülkeler tarafından üretilen çeşitli 5'inci nesil savaş uçakları günümüzde faal halde kullanılıyor ve geliştirilmeleri devam ediyor. 5'inci nesil savaş jetlerinin bizim için hâlâ çok yeni olmasına rağmen 6'ncı nesil savaş jetlerinin önümüzdeki 10 yıla kadar hazır hale gelmesi için şimdiden çalışmalar yapılıyor.

ABD’nin önemli savunma şirketlerinden Raytheon tarafından hazırlanan ve paylaşılan bir yazıya göre, şirket bünyesinde yer alan uzmanların 6'ncı nesil savaş jetlerinin sahip olacağı özellikler hakkında bazı tahminleri bulunuyor.

Uzmanlara göre gelecek nesil savaş jetleri radar, elektronik muharebe, radyo gibi çoğu donanımsal işlem için tek bir sistem kullanacak ve bu tek sistem gerçekleştirmesi gereken görevlerin arasında kullandığı yazılımı nanosaniyeler içerisinde değiştirerek adapte olabilecek. Yani 6'ncı nesil savaş jetleri ayrı ayrı donanım parçaları ve yazılımları kullanmak yerine tek bir donanım parçasını kullanarak farklı görevler için kullandığı yazılımı adapte edebilecek.

Yapılan ikinci tahmin ise 6'ncı nesil savaş jetlerinin gelişmiş bilgisayarlara sahip olacağı ve bu sistemlerin şimdiye kadar kullanılan sistemlerden çok daha hızlı bir şekilde veriyi işleyebileceği yönünde. Bu sistemler ellerindeki verileri yapay zeka sistemleri sayesinde işleyerek kullanabilecekleri bilgilere dönüştürebilecekler.

Uzmanlar tarafından yapılan üçüncü tahmin ise gelecek nesil savaş jetleri ve yapay zeka ile hareket eden insansız hava araçları birlikte operasyon yürütebilecek. Başka bir deyişle gelecek nesil savaş jetleri operasyonları esnasında kendisine yardımcı olması için insansız hava araçlarını kullanabilecek.

Gelecek nesil savaş jetlerinin sahip olacağı gelişmiş muharebe odaklı sistemlerinin yanında iniş yapmak için kullanılacak bir teknolojiye sahip olması da bekleniyor. Sistemin hava koşulları ve iniş alanını göz önünde bulundurarak kendi başına iniş yapabilmesi ya da pilota yardımcı olması için kullanılması düşünülüyor.