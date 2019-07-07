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6'ncı kattan düşen öğretmen öldü!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen yaşamını yitirdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:52
6'ncı kattan düşen öğretmen öldü!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. İlçedeki 11 Temmuz İlkokulunda sınıf öğretmeni olan 52 yaşındaki Mustafa Yaşar, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 6'ncı katından yere düştü.

Çevredekiler şahsın düştüğünü görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen bir yakını ise sinir krizi geçirdi. Şahsın cesedi hastane morguna kaldırılırken olayın düşme mi yoksa intihar mı olduğu konusunda araştırmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:52
  1. Şanlıurfa
  2. Birecik
  3. 11 Temmuz İlkokulunda
  4. öğretmen
  5. Birecik Devlet Hastanesi

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