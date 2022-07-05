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6’lı masayla ilgili şok bilgi ifşa oldu! Vay anasını

Zafer Şahin, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin son toplantısından kulislere yansıyan bomba bir detayı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 10:28:00 -
6’lı masayla ilgili şok bilgi ifşa oldu! Vay anasını

Zafer Şahin, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin son toplantısından kulislere yansıyan bomba bir detayı paylaştı. Şahin, Milliyet gazetesindeki köşesinde o detayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

 

"Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin son toplantısından kulislere yansıyan bir detay önemli. 6 muhalefet partisi 2023 seçimleri için oluşturdukları ittifakı 2024 yerel seçimlerine de taşıma kararı almış. Daha doğrusu, masada böyle bir eğilim öne çıkmış. Hayata geçme ihtimali son derece düşük olmakla beraber, muhalefet açısından doğru bir karar bu. Özellikle CHP dışındakiler için. Başka türlü siyasette uzun ömürlü olmaları zor. Tabii bir de HDP meselesi var. 2019’da HDP’nin sayesinde aldıkları belediyeleri 2024’te elde tutmak için bakalım ne tavizler verecekler?"

 

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