6'lı masanın muhafakazar piyonları da bunu imzaladı! İşte masanın başörtüsü kararı

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6'lı masanın onuncu toplantısından, başörtüsü kapsamındaki Anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamanın giriş kısmında başörtülülerin hakları sözde savunulurken, "Son aylarda gündemde yer alan başörtüsü konusunu da son derece samimi bir istişare ortamı içinde ele aldık. 12 Eylül'ün darbesi ve 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise AK Parti'nin başörtüsü teklifinde uzlaşılmayacağının sinyali verildi.

"Ancak insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü "gollük pas" olarak gören zihniyete de esastan karşıyız. Başörtüsü yasağı dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği yaşıyan bu tanımlama Sayın Erdoğan'ın bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir."