6'lı masanın koltuk kavgası depremi unutturdu! İlber Ortaylı uyardı
İlber Ortaylı, 6'lı masanın koltuk kavgası sebebi ile unutulan Kahramanmaraş merkezli depremi hatırlattı.
Yeniakit.com.tr
6'lı masadaki koltuk kavgası krizi sonunda patlak verdi.
İP'li Meral Akşener masayı devirince, muhalefet şaşkınlık içinde Kılıçdaroğlu-Akşener kavgasını izledi.
6'lı masanın devrilmesi dün akşamdan beri gündemin tek maddesi haline gelince İlber Ortaylı uyarıda bulundu.
"Deprem çok çabuk unutuldu." diyen Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
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