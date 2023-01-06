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Medya 6'lı masanın formülü Nevşin Mengü'yü de memnun etmedi! 'Başka sistem bulun'
Medya

6'lı masanın formülü Nevşin Mengü'yü de memnun etmedi! 'Başka sistem bulun'

Nevşin Mengü, dün 10. toplantılarını gerçekleştiren ancak henüz cumhurbaşkanı adayları belli olmayan 6'lı masanın formülünü eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:23:00 - 2023-01-06 23:28:21
6'lı masanın formülü Nevşin Mengü'yü de memnun etmedi! 'Başka sistem bulun'

Nevşin Mengü, 10. toplantıda henüz cumhurbaşkanı adayının konuşulması için istişare kararı alan 6'lı masanın formülünü sert sözlerle eleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacak" açıklamasında bulunmuştu. Davutoğlu'nun yönetim şekline dair sözleri vatandaşlar tarafından eleştirilerin hedefi olurken, muhalif isimler de tepki gösterdi. Onlardan biri de Nevşin Mengü oldu.

Mengü, "Yüzde 1 alan bir siyasi partinin genel başkanı nasıl yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacak? Demokrasiye aykırı, başka bir sistem bulmaları lazım" diye konuştu.

"Bunlar başka bir vesayeti doğurur"

Mengü şu ifadeleri kullandı:

Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur.

"Karışıklığa neden oluyor"

Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor.

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