6’lı masanın çözümü müthiş: Tartışmalı konulara girmedik!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kritik konularda konuşmaya dahi cesaret edemeyen altılı masanın, "Tartışma olabilecek maddeleri gündem dışı bırakmasına" değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Haber şu:

“Altılı masada, tam mutabakatla 84 maddede anlaşma sağlandı.”

Altılı masayı hemen tebrik etmeye hazırlanıyoruz..

Haberin devamı, tebriğimizi kursağımızda bırakıyor:

“Tartışma olabilecek maddeler gündem dışı bırakıldı.”

Eee, birbirine zıt kardeşleri, zoraki olarak bir arada tutmaya çalışırsanız..

“Sizin tek hedefiniz var. Erdoğan’ı devirmek, gerisi çok önemli değil” noktasına odaklanmış, “altı birbirine benzemez”i yan yana getirip, biri uyurken, diğeri sinirden küplere binmiş iken, bir diğeri ‘ben ne hallere düştüm’ diye suratını asmış iken..

Yan yana oturtursanız..

“Havadan cıvadan bahseden 84 madde”de anlatıklarını açıklarlar..

Ama altılı masadakileri, masanın altındaki ile kanlı bıçaklı edecek maddeleri, “tartışmalı konulara girmiyoruz”diyerek devre dışı bırakırlar..

Çok mu lazımdı, cumhurbaşkanı seçimi 5 yıl için mi, 7 yıl için mi olacak, konusu..

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