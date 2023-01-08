6'lı masanın başörtüsü teklifi ortaya çıktı! Temel bey de buna imza attı

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6'lı masanın Gelecek Partisi ev sahipliğindeki onuncu toplantısından sonra 6 genel başkanın ortak imzası ile açıklama yapıldı.

"Son aylarda gündemde yer alan başörtüsü konusunu da son derece samimi bir istişare ortamı içinde ele aldık. 12 Eylül'ün darbesi ve 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz." denilen açıklamada, "ancak..." vurgusu ile teklife karşı çıkıldığının sinyalleri verildi:

"Ancak insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü "gollük pas" olarak gören zihniyete de esastan karşıyız. Başörtüsü yasağı dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği yaşayan bu tanımlama Sayın Erdoğan'ın bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir."

'Tehlikeli' buldukları noktalar!

Millet İttifakı'nın başörtüsü teklifinde yer alan, "dini inancı" ifadesinden rahatsız olduğu öğrenildi. 6'lı masa, söz konusu ifade olmadığında hem laikliğin güçleneceği hem de inanç sorgulaması yapılmasının önüne geçileceği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Anayasa'nın "kadın" şeklinde bir düzenleme yapamayacağına vurgu yapan 6'lı masanın, taslakta "herkes için" ifadesine yer vermesi de bekleniyor.

Muhalefet, AK Parti’nin teklifinin son paragrafında yer alan "Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir" hükmünde de değişiklik yapacak. Muhalefet, söz konusu maddedeki "tercih ettiği" ifadesini "tehlikeli" olarak değerlendiriyor. Muhalefetin teklifinde "dini inancı" ve "tercih ettiği" ifadeleri yer almayacak.