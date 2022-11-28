6'lı masadan seçmeni kızdıran bildiri! Adını bile anmadılar

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Seçmenleri ile adeta alay eden Millet İttifakı'nın dokuzuncu toplantısından da "aday" çıkmadı.

6'lı masa Demokrat Parti ev sahipliğinde toplandı. Toplantı 6 saat sürdü. Toplantıya; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

6'lı masanın ortak açıklamasında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin adı bile anılmadı.

İçi bomboş açıklamada özetle şöyle denildi:

Biz altı siyasi parti genel başkanı olarak iktidarın ülkemizi ve milletimizi savurduğu bu derin ekonomik ve siyasi kriz içinde sorumluluklarımızın farkındayız. Milletimizi demokrasiye, refaha ve huzura kavuşturma kararlılığındayız. Öncelikli hedefimiz bütün vatandaşlarımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır.