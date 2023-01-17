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Siyaset 6’lı masadan hiç hesapta olmayan bir ses yükseldi: O isim aday olursa çok rahat seçilir
Siyaset

6’lı masadan hiç hesapta olmayan bir ses yükseldi: O isim aday olursa çok rahat seçilir

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, 6'lı masadaki aday tartışmalarını alevlendirecek bir açıklama yaptı. Delikanlı, "Gültekin Uysal aday gösterilirse çok rahat seçilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 15:33:00 -
6’lı masadan hiç hesapta olmayan bir ses yükseldi: O isim aday olursa çok rahat seçilir

Gelecek ve DEVA'dan sonra Demokrat Parti'den de adaylık açıklaması geldi. Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Delikanlı, aday olması halinde Gültekin Uysal'ın açık ara seçileceğini öne sürdü.

Altılı masadaki adaylık bilmecesi devam ederken, partilerden yeni açıklamalar geliyor.

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden sonra, Demokrat Parti'den de bir iddia geldi.

"Gültekin Uysal aday gösterilirse çok rahat seçilir"

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, partisinin Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın aday olması halinde "açık ara seçileceğini" söyledi. Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Delikanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masanın adayı o liderlerden biri olur. O lider de açık farkla seçilir. Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara seçilir. Çok da rahat seçilir. Merkez sağın kemikleşmiş, çimentosundan bahsediyorsunuz. Eğitimli, donanımlı, partisinin ışığını söndürmemiş, direnmiş, hiçbir zaman hükümete sırtını dayamamış bir liderden bahsediyorsunuz."

Gelecek ve Deva Partisi'nin açıklamaları

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Şahin, Davutoğlu'nun altılı masa içindeki en güçlü aday olduğunu söylemişti. AK Parti seçmeninin Davutoğlu'na sempatiyle baktığını öne süren Şahin, "Davutoğlu, Erdoğan karşısında kazanacak adaydır" demişti.

DEVA Partisi lideri Babacan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada aday olması halinde rahat seçileceğini ve en iyi şekilde yöneteceğini söylemişti.

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Yorumlar

Kml

Allah aşkına ne içiyorsanız bana da verin.

Gültekin

Gültekin Uysal, eğitimli, donanımlı, partisinin ışığını söndürmemiş, hiç bir zamanda devlete sırtını dayamamış adam olarak adaylığı hak ediyorsa, devlet ricalini bilen çok daha donanımlı insanların varlığından habersizmişler gibi bol reklam yapmaları, Uysal'ın kariyerini göstermez. Halk olarak görüyoruz ki 6'lı masa yağ yakmaya başlamış.
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