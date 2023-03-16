6’lı masa siyaset dışı tüm ortakları denedi yine olmadı

Hasan Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle;

2020 yılının ilk aylarında kovid tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavururken, “Pandemi 3 ay sürsün, buna hiçbir iktidar dayanamaz” diye başlayan cümlelerle, “ittifak ortağı” olarak “kovid mikrobu”nu gözlerine kestirmişlerdi.

Ellerinde patladı.

SONRA ÜMİTLERİNİ ENFLASYONA BAĞLADILAR

2022’de döviz/enflasyon sarmalıyla başlayan ekonomideki dalgalanma, “umut”ları oldu. “Bu ağır ekonomik zorluklar altından hiç bir hükümet kalkamaz. Enflasyon hükümeti götürür” demeye başladılar. Umutları pandemiden sonra, enflasyon oldu!

Ellerinde patladı.

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“DEPREM HÜKÜMETE BÜYÜK BİR TOKAT ATAR” DEYİP, ASRIN FELAKETİNDEN MEDED UMDULAR

6 Şubat 2023 gecesi yaşadığımız asrın felaketiyle 11 ilimiz yıkıldı. 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Daha, enkazın altındaki insanlarımızı çıkartmadan, “seçim” tartışması başlatanlar, “Bu deprem nedeniyle hükümet, milletten büyük bir tokat yer” dediler. Depremzedeleri istismar etmek için her gün dezenformasyon yaptılar. Ama nafile.

Ellerinde patladı.

NE YAPARLARSA YAPSINLAR UMUT HALA ERDOĞAN!

GENAR Başkanı İhsan Aktaş geçtiğimiz günlerde deprem sonrası yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Çok dikkat çekici! Sorulardan biri ve cevabı şöyle:

(Depremden sonra) Yeniden yapılanma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu? Erdoğan yüzde 65,1, Kılıçdaroğlu yüzde 34,9.

Yine sorulardan biri şöyle: Sizce muhalefet iktidarda olsaydı bölge bir doğal afet ile baş edebilir miydi?

Hayır diyenlerin oranı yüzde 67,6.

En azından bu çalışmanın bize gösterdiği bir gerçek var. O da, “Bu deprem nedeniyle millet hükümete ağır bir tokat atar” diyenler yanıldı.

Çünkü, başta depremzedeler olmak üzere millet, hükümeti “başarılı”, muhalefeti “başarısız” buluyor!

Bölgeye gidip, dönenlerin genel kanaati de bu yönde.