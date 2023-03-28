6’lı masa sakinleri sıraya dizilmiş! İşte Zekeriya Yapıcıoğlu'nun o görüntüleri
Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDA PAR, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren muhaliflerin hedefi haline geldi. Terörle iltisaklı yalanıyla fondaş medyanın hedefindeki HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun görüntüleri muhalefetin kafasını kuma göndü.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidiyor.
Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan mücadele verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti, MHP, BBP'nin yanı sıra Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR da destek verecek.
"Zillet İttifakı" olarak nitelendirilen CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı masa; 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP güdümüne girdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
HÜDA PAR trollerin ve fondaş medyanın hedefinde
Bebek katili PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile omuz omuza veren muhalifler, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDA PAR'ı yalan ve iftiralarla hedef alıyor.
HDP'yi de aralarına alan 6'lı masanın sosyal medyadaki trolleri ve arpasını verdiği fondaş medyaları, HÜDA PAR için "terörle iltisaklı" yalanını pompalıyor.
6’lı masa sakinleri sıraya dizilmiş!
Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dikkat çeken görüntüleri yayınlandı.
HDP'nin sonradan katıldığı 6'lı masanın ayaklarından olan Saadet Partisi'nin düzenlediği merhum Necmettin Erbakan'ı anma töreninde Yapıcıoğlu açıklamalar yapıyor.
Aynı görüntülerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Zekeriya Yapıcıoğlu'nu dikkatle dinledikleri yer alıyor.